Dobré ráno: Vracia sa k nám kométa z doby kamennej. Vidíme ju naposledy

Najbližšie k zemi bude na začiatku februára.

V týchto dňoch máme možnosť pozorovať kométu, ktorú už v živote nikto neuvidí. Kométa C/2022 E3, inak nazývaná aj ako zelená kométa, totiž mieri mimo slnečnú sústavu.

Trvalo jej pri tom 50-tisíc rokov kým sa priblížila opäť k Zemi, naposledy ju mohli vidieť neandertálci.

O nej aj o iných zaujímavých vesmírnych telesách sa Jana Maťková v podcaste Dobré ráno rozprávala s popularizátorom astronómie Patrikom Čechvalom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Zdroje zvukov: Youtube/Kristine Rose Photography, Youtube/StarTalk, WCNC, Youtube/The Secret of Universe, RTVS

Krátky prehľad správ

Parlament dnes pokračuje v rokovaní o novele ústavy, ktorá umožní konanie predčasných volieb. Hlasovanie bude pravdepodobne o jedenástej hodine. O termíne volieb by malo plénum rozhodnúť vo štvrtok, bývalá koalícia sa zhodla na 30. septembri.

Národný park Podunajsko, ktorý by mal vzniknúť na juhozápade Slovenska, by mal mať 18-tisíc hektárov. Išlo by o prvý národný park nížinného typu a stal by sa tak desiatym národným parkom na Slovensku. Informovalo o tom ministerstvo životného prostredia.

Český prezidentský kandidát Andrej Babiš končí s kontaktnou kampaňou pred víkendovými voľbami. Odôvodnil to vyhrážkami, ktoré mu pre voľby chodia, pričom niektoré sú vraj vyhrážky smrťou.

Tanky Leopard pre Slovensko a Česko budú pripravené na jar , uistila nemecká zbrojovka Rheinmetall. Obom krajinám ich sľúbilo Nemecko ako náhradu za ich zbrojnú pomoc Ukrajine. Na Slovensko má prísť 15 a do Česka 14 tankov.

Najviac nominácií na Oscary získal americký film Všetko, všade, naraz. Snímka získala jedenásť nominácií. V hlavnej kategórii bude súperiť s ďalśími deviatimi filmami vrátane filmu Top Gun: Maverick, Avatar: Cesta vody, Na Západe nič nové alebo Trojuholník smútku.

Odporúčanie

Tipov na výlety, túry, dobré jedlo či ubytovanie nikdy nie je dosť. A je super, ak ich máte vśetky pokope na jednom mieste. V knižke Dobrodruh občianskeho združenia Bystriny nájdete množstvo odporúčaní, ktoré sa vám zídu pri cestovaní po Slovensku, Málo frekventované miesta, zachránené objekty nadšencami, kvalitnú kuchyňu aj zaujímavé miesta na spanie.