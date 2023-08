Dobré ráno: Naozaj sa chystá koalícia Smeru, Hlasu a SNS?

Ako vyzerajú predvolebné navrávačky.

Ešte pred mesiacmi sa zdalo, že vyberať si bude Hlas - a strana Petra Pellegriniho sa rozhodne, s kým a za akých podmienok pôjde do budúcej koalície.

Teraz sa zdá, že vyberať si skôr môže Smer, a tak namiesto o polepšenom Pellegrinim sa hovorí o Smere, Hlase a SNS. No akonáhle sa začalo venovať trochu pozornosti Andrejovi Dankovi, so šarmom sebe vlastným sa začal zaplietať do dávnych káuz.

Čo sa to teda deje v našej predvolebnej kampani?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Petra Tkačenka.

Zdroje zvukov: TV Markíza, TA3, Hospodárske noviny, Nový čas, Braňo Závodský Naživo, TV JOJ, Pravda

Krátky prehľad správ

Ivan Korčok bude kandidovať na prezidenta. Potvrdil to včera na tlačovej konferencii s tým, že o post sa bude uchádzať ako občiansky kandidát. Prezidentské voľby budú na budúci rok, Zuzana Čaputová už kandidovať nebude.

Obvineného exšéfa SIS Michala Aláča už zbavili mlčanlivosti. Aláča obvinila polícia z činnosti v zločineckej skupine, ktorá údajne sabotovala vyšetrovanie trestných káuz. Na takomto manipulovaní sa mala podieľať aj SIS.

Rusko nepristúpi na medzinárodné vyšetrovanie leteckej nehody, pri ktorej zomrel Prigožin a ďalší wagnerovci. Hovorca Kremľa Peskov však pripustil, že pád lietadla mohol byť úmyselný. Podľa medzinárodných pravidiel by sa pritom mal vyšetrovania zúčastniť výrobca lietadla alebo brazílske úrady.

Vojaci v západoafrickom Gabone oznámili anulovanie volieb a rozpustenie inštitúcií. V hlavnom meste Libreville bolo včera počuť streľbu. V sobotu sa v Gabone konali prezidentské, parlamentné a miestne voľby, panujú však obavy, či boli férové.

Indický lunárny rover Pragján potvrdil prítomnosť síry na južnom póle Mesiaca. Vozidlo na mesačnom povrchu tiež našlo stopy hliníka, železa, vápnika, chrómu, titánu, mangánu, kyslíka a kremíka. Misia roveru by mala trvať dva týždne, so šťastím prípadne ešte dlhšie.

Odporúčanie

Na posledné prázdninové dni odporúčam knihu. Ak si chcete trochu oddýchnuť, a zároveň pri tom čítať bystré sci-fi s veľkým dôrazom a na vedeckú precíznosť, vyskúšajte Poslednú šancu Andyho Weira. Je to skvelá kniha.

