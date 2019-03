Dobré ráno má rekord, podcast počúva každý deň viac ako 17-tisíc ľudí

Audio objavili aj sociálne siete.

5. mar 2019 o 16:25 Dávid Tvrdoň

BRATISLAVA. Počúvanosť podcastov SME.sk prekonala vo februári svoje maximuma za jednotlivý mesiac bola dosiaľ najvyššia: dokopy 635 533 prehratí.

Podcasty denníka SME vo februári počúvalo takmer 70-tisíc poslucháčov cez podcastové aplikácie alebo na webe SME.sk.

Dobré ráno dosiahlo rekord

Rekord dosiahol aj denný podcast Dobré ráno, takmer pol milióna prehratí (462 472 prehratí alebo stiahnutí jednotlivých dielov).

Každý diel Dobrého rána počúvalo v priemere viac ako 17-tisíc poslucháčov, priemerná dĺžka epizódy bola 19 minút a až 92 percent poslucháčov dopočúvalo každý deň (podľa údajov z Apple podcastov) epizódu do konca.

Denný podcast denníka SME počúvajú poslucháči najmä prostredníctvom aplikácie Apple podcasty (až 40 percent), ďalej cez audio prehrávač v článkoch na titulke SME.sk (27 percent) a 11 percent prehratí sa deje cez stremovaciu službu Spotify.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/users/246712253&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Pozrite si vývoj počúvanosti všetkých podcastov SME.sk

Najvyššiu počúvanosť od svojho vzniku zaznamenal aj historický podcast Dejiny, ktorý pravidelne počúva viac ako 5-tisíc poslucháčov.

Dejiny vychádzajú každú nedeľu a moderátor Jaro Valent z magazínu Historická Revue so slovenskými historikmi a historičkami približuje antickú aj novodobú históriu.

Najvyššiu počúvanosť na jednotlivý diel dosiahol aj týždenný technologický podcast Klik. Jeden diel si priemerne vypočuje viac ako 6-tisíc poslucháčov.

Počúvanosť rástla aj cestovateľskému podcastu Všesvet. Tech_FM, Zoom, Index a Za volantom dosiahli štandardné čísla.

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.

Vlastné podcasty majú aj Facebook alebo LinkedIn

Koncom minulého roka spustil Facebook podcast Three and a Half Degree: The Power of Connection.

Názov naráža na výskum sociálnej siete Tri a pol stupňa odlúčenia, ktorý dokazuje, že vďaka Facebooku už neplatí teória malého sveta Stanleyho Milgrama.

Moderátor David Fischer, viceprezident pre biznis a marketingové partnerstvá Facebooku v jednotlivých dieloch diskutuje so známymi osobnosťami o blízkosti a o tom, ako Facebook a sociálne siete zmenili spoločnosť.

Sociálna sieť LinkedIn spustila vlastný podcast s názvom Hello Monday.

Každý pondelok sa v ňom moderátorka Jessi Hempel (bývalá novinárka) rozpráva s hosťami na témy týkajúce sa práce a pracovných vzťahov.

Prvým hosťom bol komik Seth Meyers.