Ako podcasty v SME takmer nevznikli

Tomáš Prokopčák píše, ako vzniklo Dobré ráno.

9. okt 2019 o 13:50 Tomáš Prokopčák

Dobré ráno oslavuje dva roky Prídite to spolu s nami osláviť 15. októbra o 18:00 v bratislavskom Martinuse druhé výročie podcastu Dobré ráno. Moderátori budú odpovedať na vaše otázky, položiť ich môžete TU.

Podcasty denníka SME mohli vzniknúť o dva roky skôr. Ale bol som to práve ja, kto tento nápad brzdil.

Dobre, to je asi najnetradičnejší spôsob, akým začať text o tom, prečo podcasty, podcastovanie a podcasty v SME milujeme. Ale je pravdivým. Ako kolega Dávid Tvrdoň rád hovorieva na rôznych konferenciách po celom svete, slovenská podcastová (druhá) revolúcia vlastne odštartovala náhodou.

Tým, že istý stredný manažér istého online v istom slovenskom denníku dostal mobilný telefón od Apple. A zrazu sa mu prestalo zdať to hovorené slovo doručované rovno na požiadanie do jeho telefónu takým absurdným nápadom. Rovnako ako odvaha čosi podobné vyskúšať pod hlavičkou SME.

A hej, medzičasom vznikol náš veľký vzor, The Daily od amerického denníka The New York Times.

Takí, akí naozaj sme

Radi hovorievame, že podcast nie je rádio. Podcasty sú intímne. Sú bezprostredné, osobné: poslucháč urobil aktívny úkon a vybral si, čo chce počúvať.

Nie sú len akýmsi nepodareným šumom na pozadí, sú priateľom, ktorý vás sprevádza pri vstávaní, varení si kávy. Pri ceste električkou či autobusom, pri cvičení, behaní či pri venčení psa.

“ Dobré ráno malo byť od počiatku kamarátom a sprievodcom. „

Od prvého okamihu sme nad Dobrým ránom rozmýšľali týmto spôsobom. Náš denný spravodajský podcast mal byť kamarátom a sprievodcom. Partnerom, s ktorým si ráno sadnete v kuchyni, vypijete pohár s čajom a naštartujete deň.

Musí byť trochu pomalým, za každých okolností autentickým, neformálnym a úprimným. Ľudia, ktorí račkujú, v ňom budú račkovať. Tí čo hmkajú, budú hmkať. A keď niekto robí pri kladení otázok čudné pauzy... nuž, bude ich robiť aj naďalej.

Lebo oni takíto sú aj naozaj. A sú to oni, kto nás bude sprevádzať ich každodennou prácou a príbehmi, ktoré odkrývajú.

A potom sme si kreslili, ako poskladať dramaturgické bloky, veľa veľa počúvali skúsenejších a šikovnejších, týždne sa sporili, rozprávali, skúšali a napokon nahrávali do steny. A pred dvomi rokmi sa narodilo Dobré ráno... a postupne aj ďalšie podcasty denníka SME.

My si vyberáme

Medzičasom sa podcasty stali novou módou. Svoje denné spravodajské relácie spustili rôzne digitálne médiá, v zahraničí a po vzore Dobrého rána aj na Slovensku.

A ten stredný manažér medzičasom všetkých známych otravoval rozprávaním o jedinej téme: kto, čo, kedy a ako rozpráva do mikrofónu. A že je to teda výborný nápad.

Múdri ľudia hovoria, že podcasty sú pre dnešných mladých akousi náhradou chýbajúcej intimity. Tak, ako nás sociálne siete uzatvárajú do patetických bublín, v ktorých je všetko úžasné a výnimočné a zbavujú nás skutočných vzťahov, tak ich podcasty nahrádzajú. Stávajú sa náhradnými súputníkmi našich životov, kýmsi, kto na nás rozpráva, keď všetci ostatní vlastne mlčia.

Možné to je. A možno si len ľudia vždy chceli vyberať, čo budú počúvať, ale až teraz zisťujú, že majú tú možnosť.

A volia si podcasty.