Stručné dejiny podcastov, a prečo za to môže Apple

Zo zábavy technologických nadšencov sa stal relevantný žáner.

10. okt 2019 o 11:32 Dávid Tvrdoň

Podcast Dobré ráno oslavuje v októbri dva roky od svojho vzniku. Moderátori a tvorcovia podcastu k tomuto výročiu píšu, prečo počúvajú podcasty a ako ich začali počúvať. Všetky komentáre nájdete na tomto odkaze.

Dobré ráno oslavuje dva roky Prídite to spolu s nami osláviť 15. októbra o 18:00 v bratislavskom Martinuse druhé výročie podcastu Dobré ráno. Moderátori budú odpovedať na vaše otázky, položiť ich môžete TU.

Keď novinár britského denníka The Guardian Ben Hammersley vo svojom článku z roku 2004 prvýkrát napísal slovo 'podcasting', úprimne netušil, že pomenoval budúci žáner.

Hammersley len opisoval nový fenomén - technologickí nadšenci najskôr vymysleli, ako šíriť svoje články z weblogov do iných zariadení pomocou RSS (viac o RSS) a postupne prišli na to, ako cez RSS zdieľať aj zvukový záznam.

Podcasty sú dnes na Slovensku stále novým fenoménom, ktorý objavuje viac a viac ľudí - a aj v denníku SME s nimi stále skôr experimentujeme.

Krátka história podcastov

Audioblogovanie síce existovalo pred vznikom termínu podcast, ale až rozšírenie hudobných prehrávačov iPod od spoločnosti Apple začalo do sveta šíriť nový zvukový žáner.

Rovnaká skupina technologických nadšencov, ktorá prišla na to, ako šíriť zvukový záznam cez RSS do iných zariadení prostredníctvom internetu, neskôr ukázala, ako si stiahnuť tento záznam do iPodu.

Britské BBC bolo medzi prvými médiami na svete, ktoré ešte v roku 2004 začalo experimentovať s podcastami a začalo rozhlasovú reláciu 'In Our Time' poskytovať ako podcast. Mimochodom, In Our Time vychádza dodnes.

V roku 2005 už bolo možné do aplikácie iTunes od Apple pridávať podcasty, čo znamenalo, že sa objavili aj na hudobných prehrávačoch iPod.

Tlačová správa firmy hlásila pri predstavení novej funkcie, že majú v databáze viac ako 3-tisíc 'audio programov zdarma' a ide o najväčšiu databázu podcastov.

Apple má dodnes najväčšiu databázu podcastov, podľa odhadov je ich vyše 750-tisíc.

Dnes takmer každé seriózne médiu tvorí podcasty, medzi najpopulárnejšie patria denné spravodajské a krimi.

Z podcastov sa točia aj hollywodske filmy, adaptujú sa aj do seriálov a napríklad americká sieť verejnoprávnych rádií NPR vyhlásila, že budúci rok tržby z podcastov prevýšia tržby z rozhlasového vysielania.

Moja cesta k podcastom

K podcastom som sa dostal v roku 2006 vďaka iPodu druhej generácie. Bolo to moje prvé Apple zariadenie, ktoré som si kúpil počas letnej brigády v zahraničí.

Netrvalo dlho, kým som zistil, že podcasty sú audio zadarmo. Vtedy ešte neexistovalo Spotify a podobné služby. Slušní ľudia za hudbu platili a väčšina populácie svoje obľúbené piesne získavala inými cestami.

V tom období bolo osviežujúce a najmä veľmi jednoduché si otvoriť knižnicu relácii na stiahnutie a počúvanie zadarmo.

S podcastmi som experimentoval ešte pred príchodom do médií, ale až v SME vznikol priestor na venovanie sa žánru ako rovnocennému článkom alebo videám.

K dnešnému dňu má denník SME trinásť podcastov, desiatky tisíc pravidelných poslucháčov a noví stále pribúdajú.

Experimentovanie pokračuje.