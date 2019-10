Dajte podcastom šancu. Stačí nájsť svoju srdcovku

Nikola Bajánová píše o svojej ceste k podcastom.

10. okt 2019 o 8:56 Nikola Bajánová

Podcast Dobré ráno oslavuje v októbri dva roky od svojho vzniku. Moderátori a tvorcovia podcastu k tomuto výročiu píšu, prečo počúvajú podcasty a ako ich začali počúvať. Všetky komentáre nájdete na tomto odkaze.

Dobré ráno oslavuje dva roky Prídite to spolu s nami osláviť 15. októbra o 18:00 v bratislavskom Martinuse druhé výročie podcastu Dobré ráno. Moderátori budú odpovedať na vaše otázky, položiť ich môžete TU.

Podcasty som dlhé roky ignorovala.

Súvisiaci článok Podcast nie je rádio, to vy si vyberáte (píše Tomáš Prokopčák) Čítajte

Narážala som na ne na stránkach zahraničných médií, v aplikáciách, blogoch, vždy ma však skôr otravovali. Prečo by som mala počúvať rádio na internete? Alebo niekoho osobné postrehy, názory, príhody, keď si veľa z toho viem prečítať v komentároch alebo pozrieť vo videách?

Nehovoriac o tom, že vďaka sociálnym sieťam som prerastajúcim egom týchto generácií už aj tak dosť obliehaná (a zároveň súčinná), čiže ďalší obsah zameraný na niekoho „ja“ už naozaj nepotrebujem.

Verím, že takto alebo podobne premýšľa o podcastoch viacero ľudí. Som však presvedčená, že veľkej skupine z odmietačov podcasty prirastú k srdcu hneď, ako si nájdu ten svoj. Ten, z ktorého im možno nabehnú zimomriavky po tele alebo sa vtisnú slzy do očí či sa spolu s moderátormi schuti zasmejú.

Americký “true crime”

Mne cestu do tohto sveta otvoril podcast In the Dark. Od prvého pustenia po dnešok som si ho vypočula minimálne trikrát a keď American Public Media zverejnili druhú sériu, už pri úvodnej znelke mi nabehli zimomriavky, a vlastne sa mi aj zaslzil pohľad.

“ Existuje to? Tak potom pravdepodobne existuje na tú tému aj podcast. „

Vedela som, že sa s reportérmi a celým tímom špičkových novinárov a novinárok vydávam po stopách príbehu, v ktorom budú hľadať pravdu a možno aj spravodlivosť pre celkom cudzieho človeka. A celý ten čas sa mi akosi prihovárajú, tvoríme si paradoxné, aj keď takmer neexistujúce, ale silné puto.

Potom prišli ďalšie true crime podcasty. No taký Serial sa mi podarilo dopočúvať napriek nadštandardnej kvalite formy a obsahu hádam až na tretíkrát.

Bola som však odhodlaná si ho vypočuť: hviezdu podcastového neba som jednoducho nemohla vynechať. Tu poslucháčom novinárka Sarah Koening nielen sprostredkovala notoricky známy zločin, ale ukázala, ako pracuje.

Tento typ transparentnosti v našich končinách bol až do aktuálneho Instagramového boomu nevídaný.

Možnosť voľby

A to stále hovorím len o jednom type podcastov. Možnosť voľby je dnes taká veľká, že je už ťažké udržať s podcastami tempo. Ale práve tá možnosť je na tom rovnako úžasná. Stačí ovládať angličtinu a človek sa dostane aj k obsahu, za ktorý by si vo veľkých denníkoch spoza oceánu nedokázal zaplatiť.

Nehovoriac o tom, že v podcastoch je to už pomaly ako s filmami pre dospelých. Existuje to? Tak potom pravdepodobne existuje na tú tému aj podcast. Niekde som videla vtip, že podcastovanie je „lower back tattoo” aktuálnej generácie.

Podcasty som na začiatku odhadla veľmi zle, až ma dnes mrzí, ako som sa svojim odmietaním ochudobnila o čas strávený počúvaním.

Nech už si z toho robíme srandu, snažíme sa to akokoľvek zosmiešniť, trend je rastúci. Platí to aj pre podcasty, kde sa dvaja ľudia rozprávajú o ničom.

Čím to je? Už Tomáš napísal, že sa nimi tvorí nová intimita - a ja plne súhlasím. Koniec koncov, práve tá ma k nim pritiahla tiež. To, čo ma pri ich počúvaní udržalo, je hromada kvalitného obsahu, ktorý vzniká denne a ktorý sa dá konzumovať počas iných aktivít. Podcasty sú pre mňa presne to, čo mi v mediálnom priestore do ich objavenia chýbalo.

Stíšený ten neprehľadný, prehlušujúci zvuk sveta, ktorý k sebe pustím, len keď chcem.