Piatoček: Ako by situáciu v Za ľudí riešili Andrej Kiska a Gizka Oňová?

Volali sme Gizke aj Kiskovi.

10. sep 2021 o 8:26 Kristína Janščová, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič, Kristína Gyuríková

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast Piatoček

https://anchor.fm/piatocek/embed/episodes/Za-ud--Ideme--rieime--feat--Andrej-Kiska-a-Oov-Gizka-e1755jn

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček!

Čo v ňom budete počuť?

Keď Andrej Kiska ohlásil, že založí politickú stranu, všetko bolo spočiatku zahalené rúškom tajomstva. A to ešte v čase, keď rúško nebolo cool. Keďže strana Za ľudí ide pomaly ale isto do politického záhrobia a zvoní jej umieračik, rozhodli sme sa, že vám zhrnieme, čo sa to s ňou vlastne stalo.

***

Anna Záborská dostala nový post, Žilinka zneužíva ten svoj a týpek v Košiciach ešte v apríli poškodil osem vozidiel a tvrdil, že preto, že si chcel zresetovať hlavu.

***

Hej, a volali sme s Gizkou a Kiskom.

https://giphy.com/embed/Abpx3hIkJ6E750SjVk

Podporiť nás môžete na Patreone a opustiť sa s nami môžete na Discorde.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Piatoček: Držková a zmŕtvychvstanie (feat. Viktor Vincze) Čítajte

​​​