Piatoček: Pápež, Pípež a antitím antitímu (feat. Tomáš Prokopčák a Gabo Žifčák)

Pápežovi sme nevolali.

17. sep 2021 o 10:22 Adam Blaško, Viktor Hlavatovič, Kristína Gyuríková

https://anchor.fm/piatocek/embed/episodes/Ppe--Ppe-a-antitm-antitmu-feat--Tom-Prokopk-a-Gabo-ifk-e17fb0l

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček!

Čo v ňom budete počuť?

Dobré ráno, dnešné počasie... bude a my sme sa zahrali na Dobré ráno. Dokonca nám pomohol aj one and only Tomáš Prokopčák, od ktorého sme chceli zistiť, ktorý antitím polície je ten najlepší a čo sa tu, do psej matere, deje.

***

Na Slovensku bol pápež a pripomenul nám to, čo už dávno vieme z prieskumov. Sme rasisti, že Magian?

***

Anna Záborská sa ohradila voči Svedkom Liehovovým, tak sme urgentne zavolali samotnému Archnalejovi Gabrilejovi, aby nám spolu so svojou pozemskou schránkou Gabom Žifčákom vysvetlili, čím to môže byť.

***

No a nakoniec sme sa opustili o Ficovi viac ako on o Monike Tódovej a pozreli sa na opuchnuté vajcia známeho sesternice Niki Minaj.

Podporiť nás môžete na Patreone a opustiť sa s nami môžete na Discorde.

