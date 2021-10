Piatoček: Predaj kolagén, nie drogu! (feat. Fero Joke)

Vypočujte si nový diel humorného podcastu.

1. okt 2021 o 8:09 Adam Blaško, Viktor Hlavatovič, Kristína Janščová, Kristína Gyuríková

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast Piatoček

https://anchor.fm/piatocek/embed/episodes/Ke-bol-Instagram-a-Youtube-na-pr-dn-pekn-miesto-feat--Fero-Joke-e184pa0

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček!

Čo v ňom budete počuť?

Ak ste hviezda na Instagrame a ešte k tomu influencerka, neprepečie sa vám na internete ani zle uvarená večera, nieto ešte varenie pervitínu a dílovanie drog. Svoje o tom vie kráľovná, ktorá skončila na pár dní v chládku a je veľká šanca, že nos a prsia za desiatky tisíc eur sú na zopár rokov jej posledná investícia.

***

Koho ľudia vlastne sledujú a prečo počas kričania o tom, aká žumpa je Farma, utekáme na internetoch sledovať takéto osoby? Nespýtali sme sa na to 800-tisíc ľudí, ako by to spravil Andrej Bičan, no trošku sme nad tým pouvažovali. Na to, koho sleduje na internete nám odpovedal aj internetový komik Fero Joke.

***

Ďalej sme si nevedeli vybrať, kto je trápnejší. Či Robert Fico alebo RTVS a jej úroveň politických relácií. Nakoniec sme zistili, že možno vlastne Matovič.

***

Tragédom týždňa je (nenazveme ho doktor) Bukovský, ktorý prišiel o svoju youtuberskú kariéru a rozhodol sa bojovať nielen s orechami na raňajky, ale aj so samotným gigantom. Ten ale medzitým maže všetkých konšpirátorov… a to je dobre.

***

Nakoniec sme sa neopustili, ale vybúrali na križovatke D1 a D4. A objednali sme si ju.

https://giphy.com/embed/j0j2jVAbIB3JySWOo7

Podporiť nás môžete na Patreone a opustiť sa s nami môžete na Discorde.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Piatoček: Držková a zmŕtvychvstanie (feat. Viktor Vincze) Čítajte

​​​