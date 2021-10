Najčastejší hoax o komunitách koluje na internete už desať rokov

Dôvodov, prečo fungujú mýty a stereotypy práve o Rómoch, je viacero.

4. okt 2021 o 15:58 Zuzana Kovačič Hanzelová, Kristína Paholík Hamárová

Počuli ste niekedy svojich známych hovoriť prirovnanie „lakomý ako židák”, keď nechcete požičať peniaze, „čo si Maďar”, keď niekto nerozumie, alebo „v dome máš bordel ako u cigáňov”? Uvedomili ste si, či takéto vyjadrenia hovoríte vy sami?

Náš bežný jazyk v rodinách môže naznačiť, že na Slovensku máme problém so stereotypmi. Mnohými, hoci často nechtiac, ubližujeme ľuďom, ktorí sú naši susedia, kamarátky, spolužiaci.

Piaty diel podcastu Odsúdení na neúspech je o mýtoch, stereotypoch a hoaxoch o Rómoch. Dôvodov prečo fungujú mýty a stereotypy práve o Rómoch, je viacero - niekedy je to nevedomosť, a to, že ľudia nerozumejú vzorcom generačnej chudoby. Niekedy je to hnev a frustrácia.

Odsúdení na neúspech je nový podcast denníka SME a v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození vám v najbližších týždňoch ukážeme, že žiť v osade nie je výhra ani dobrovoľné rozhodnutie. Že Rómovia v osadách nezarábajú na dávkach, že chcú žiť lepšie, a chcú aj pracovať. Dieťa, ktoré sa narodí do osady, je v našej spoločnosti všetkými okolnosťami Odsúdené na neúspech.

Zuzana Kovačič Hanzelová v podcaste Odsúdení na neúspech vám postupne ukáže, že vymaniť sa z generačnej chudoby rómskych osád na Slovensku je takmer nemožné.

Tento podcast je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.