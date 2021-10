Ako vznikajú správy o Slovensku, ktoré píšu v top svetových novinách

O neznámej pracovnej pozícii v novinárčine.

7. okt 2021 o 9:49 Stanka Luppová, Blažej Černák

Ako vznikajú správy o Slovensku, ktoré nájdeme v top svetových novinách ako New York Times či Guardian? Odkiaľ majú americkí, anglickí či francúzski žurnalisti také komplexné informácie o malej krajine kdesi v strednej Európe? Stojí za tým jedna nenápadná, no kľúčová osoba v novinárskej profesii.

Volá sa fixer a ide o pracovnú pozíciu, ktorá je neznáma aj pre mnohých novinárov. Miroslava Širotníková bola dlhé roky fixerkou pre zahraničných korešpondentov z celého sveta. V ďalšom dieli podcastu Svet medzi riadkami porozprávala o tom, čo všetko jej práca obnášala, aké majú zahraniční novinári “maniere” aj to, čo ich o nás zaujíma.

Bez fixera by podľa nej zahraničné správy o Slovensku buď vôbec neboli alebo by všetky vyzerali rovnako. “Boli by len miernym rozšírením agentúrnych správ. Zahraniční novinári by do nich pridali trochu zážitkov z miesta, ktoré by však mohli byť dezinterpretované, pretože by nepoznali kontext,” povedala Širotníková, ktorá je dnes projektovou manažérkou Novinárskej ceny v Nadácii otvorenej spoločnosti.

V podcaste sa dozviete aj to: kto je to fixer a čo všetko robí pre zahraničného korešpondenta

aký majú novinári z cudziny prehľad o Slovensku

či zahraniční novinári priznávajú fixerovi spoluautorstvo

aké bizarné požiadavky majú na fixera

prečo sa najťažšie robí s televíznymi štábmi

