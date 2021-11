Piatoček: Slovensko v slepých uličkách (pocta Mekymu)

Slovensko bez Mekyho nebude také ako predtým.

Pamätáte si na diel s Milanom Lasicom? Už sme si mysleli, že istý čas nebudeme musieť prepájať humor s takou ťažkou témou, ako je odchod legendy. No teraz je to tu znova.

***

Covid privádza Slovensko do slepých uličiek a zdá sa, že všetko ide do psej matere. Adamovi sa aspoň podarilo presvedčiť dôchodcu, aby sa zaočkoval. A keď sa nám to podarí všetkým, nebudeme si musieť kupovať ranč v Austrálii, aby sme spokojne dožili.

***

Presne to totiž urobil Richard Sulík. Síce sme sa mu nedovolali, no zhrnuli sme jeho posledné prešľapy, z ktorých… samozrejme nevyvodí politickú zodpovednosť. Ale veď na to sme si už zvykli a aspoň má Hranol na koho nadávať.

***

Tragédom týždňa je posledný diktátor v Európe a týmto vyhlásením pozdravujeme Viktora Orbána, ktorý nám dlží jednu čokoládu a paprikáš. Lukašenko sa snaží vyhnať migrantov zo svojej krajiny, no zatiaľ ich vyhnal maximálne do zimy. Poliaci ich totiž nechcú. Ale oni nechcú ani zachraňovať tehotné ženy pred istou smrťou.

***

Vieme. Tento Piatoček nie je taký vtipný, aký by mal byť. No chceli sme vzdať poctu človeku, ktorého strata bolí aj ľudí, ktorí ho osobne nepoznali.

(zdroj: Viktor Hlavatovič)

