Bez rúšok, bez ventilácie a hlavne bez štipky súdnosti (feat. Michaela Pašteková)

Zapojili sme aj Jara Valenta a Dávida Tvrdoňa.

Nakazených počítame už pomaly v päťciferných číslach, mŕtvych nám pribúda jak na koncerte Travisa Scotta, aktuálne máme 20 voľných pľúcnych ventilácií a aj keď sa ľudia topia v ekonomickej kríze, v pohode si nechávajú platiť od štátu 13-tisícový all inclusive na JISke, z ktorej sa už nikdy nevrátia.

Kým ste vy v pohodlí domova sledovali zábery z nežnej revolúcie, my sme boli v uliciach. A bola to tam teda pekná planéta opíc.

Cynická obluda bola cynickejšia ako by mala, ale bola asi rovnako prízemná ako zvyšok Slovenska. Ak totiž hovoríme o dne, nemali by sme na ňom sami byť. A keďže toto pravidlo sa nedodržiava, do celej témy sa pustil každý od RTVS a politikov až po generálneho prokurátora.

Na túto tému sme museli ísť trošku z iného uhla, no v konečnom dôsledku je dobré, že sa debata otvorila. Akurát ako je zvykom, bolo to komunikované úplne na ... nič.

Na proteste bol aj Čarnogurský, ktorého asi museli Mazurek s Uhríkom udrieť dvojkrížom po hlave, inak si to nevieme vysvetliť.

Hľadali sme pôvod Samsona Slaviena, antivaxerský lekár skončil v nemocnici a svoje nám povedali aj Michaela Pašteková, Dávid Tvrdoň a Jaro Valent.

(zdroj: Viktor Hlavatovič)

