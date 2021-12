Ekológ Baláž mladým ľuďom: Ak ťa trápia lesy, staň sa aktivistom

Rozhovor o odlesňovaní, politikoch a klíme.

"Sme súčasťou ekosystému, ktorý je v rámci Európy taký dôležitý, ako je Amazónia v rámci sveta, a sú to Karpaty. Karpaty sú najväčšie súvislé zalesnené územie a je tu ďaleko najviac pralesov v rámci Európy," hovorí ekológ a aktivista Erik Baláž.

Tretí diel Klímapodcastu je o lesoch. O tom, či politici myslia vážne slová o zastavení odlesňovania, v akom stave sú lesy na planéte a ako sa o lesy staráme na Slovensku.

"Ľudia možno nerozumejú do hĺbky problémom životného prostredia. Politici takisto nie. Ale verejnosť alebo voliči chcú od politikov, aby robili nejaké politiky, lenže ani volič nevie úplne presne čo, lebo to by mal povedať expert, to je ako pri covide. Politici potrebujú dať nejaké signály, ale to nie sú nutne tie najlepšie riešenia, ktoré by napríklad odporučili experti," hovorí tiež v podcaste Baláž.

Erik Baláž odpovedá aj na to, v akom najkrajšom lese kedy bol a ak by mal byť nejaké zviera, aké by si vybral.

Hosťom Kataríny Kozinkovej je Erik Baláž, ekológ, aktivista, filmár a autor kníh o ochrane prírody, bývalý politik a držiteľ ocenenia Biela vrana, ktoré dostal za "výnimočnú vytrvalosť a oddanosť svojmu poslaniu získať ľudí pre ochranu prírody".

