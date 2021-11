Podcastový prieskum: Poslucháči by boli ochotní platiť si za extra obsah

Výsledky prieskumu poslucháčov podcastov denníka SME.

BRATISLAVA. Denník SME už štvrtý rok pripravil nereprezentatívny prieskum poslucháčov podcastov. Prieskum bol spustený začiatkom októbra a vyplnilo ho 2563 ľudí, z toho 53 % mužov, 46 % žien a 1 % iné.

Z výsledkov prieskumu denníka SME vyplýva, že typický poslucháč podcastov má do 35 rokov, ukončil druhý stupeň vysokoškolského štúdia, počúva podcasty denne najmä doma, prevažne cez službu Spotify.

Poslucháči z produkcie denníka SME najčastejšie počúvajú denný podcast Dobré ráno, podcastové spracovanie videorelácie Rozhovory ZKH, satirický týždenný podcast Piatoček a za nimi nasleduje podcastová miniséria Odsúdení na neúspech, týždňové podcasty Dejiny a Klik.

Respondenti a respondentky prieskumu uviedli, že popri podcastoch denníka SME najčastejšie počúvajú aj podcasty Denníka N, Aktuality.sk, podcasty Rádia Express a ZAPO.

Reklamu poslucháči preskakujú častejšie

V minuloročnom prieskume uviedlo 61 % ľudí, že im reklama v podcaste neprekáža. V tohtoročnom prieskume ich bolo už len 38 %. Narástol počet tých, ktorý reklamu v podcastoch preskakujú - z 10 % na 37 %.

17 % respondentom a respondentkám reklama vyslovene prekáža.

Ochota zaplatiť si za extra obsah

V rámci prieskumu sme sa účastníkov a účastníčok pýtali, za čo by boli ochotní platiť pri podcastoch. Platené podcasty sa vo svete objavujú čoraz častejšie, na Slovensku sa využíva najmä sponzorstvo cez službu Patreon.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že 41 % opýtaných by si zaplatilo za extra podcastové epizódy, ktoré by boli dostupné len pre predplatiteľov. Za dlhšie epizódy danej témy len pre predplatiteľov by bolo ochotných zaplatiť 24 % a 15 % by preferovalo platené podcasty bez reklamy.

Komentáre k tejto otázke naznačujú, že viacerí respondenti a respondentky nevidia zmysel platiť za podcasty, ak už majú predplatené SME.sk alebo zaplatené prémium v aplikácii Spotify.

Prehľad výsledkov

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

