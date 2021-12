Vedec Urban: Horúčavy sú neviditeľná hrozba. Ale pozriete dáta a je to jasné

S humánnym bioklimatológom o klíme a zdraví.

Načítavam... Vedec Urban: Horúčavy sú neviditeľná hrozba. Ale pozriete dáta a je to celkom jasné" Počúvajte v aplikácii Denníka SME alebo cez Apple, Google, Spotify a RSS. Iné podcasty SME.

"Zdraví ľudia v podstate nie sú ohrození tepelnými extrémami. Keď je v lete horúco, tak zdravý človek je samozrejme viac unavený a viac vyčerpaný, ale riziko fatálneho dopadu na jeho zdravie je celkom malé. Povedzme, že vek ani nie je taký rizikový faktor, ale u starších ľudí je riziko chronických chorôb, ktoré zhoršujú termoreguláciu," hovorí Aleš Urban, ktorý sa venuje humánnej bioklimatológii.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na otázku Kataríny Kozinkovej, ako teda pripraviť telo na horúčavy, hovorí: "Univerzálna rada je snažiť sa byť zdravý a udržovať sa fit."

"Sú to veci, ktoré som si ako študent alebo dieťa neuvedomoval. Proste som si hovoril, tak tento rok je teplejšie leto, inokedy je chladnejšie leto. Horúčavy a extrémne teploty sú neviditeľná hrozba. Nelámu sa stromy, neprevracajú sa vlaky, nie je to veľmi vidieť. A potom, keď sa človek pozrie na dáta, tak to tam je vidieť celkom jasne," povie tiež Urban.

Štvrtý diel Klímapodcastu je o zmene klímy a našom zdraví.

Ako sú naše mestá a dediny pripravené na extrémne teplá? Ako často a aké veľké horúčavy nás čakajú v blízkej dobe? A čo okrem horúčav nás ešte čaká v miernom pásme? Čo zaujímavé vybádali humánni bioklimatológovia po celom svete?

Hosťom tohto dielu Klímapodcastu je klimatológ Aleš Urban. Vyštudoval fyzickú geografiu a geoekológiu a teraz pracuje v Ústave fyziky atmosféry českej Akadémie vied.