Vianoček: Ako tvoríme Piatoček a ako sme nenahrali Romanu Tabak

Vianočný špeciál Piatočku je tu!

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček!

Čo v ňom budete počuť?

Aj by sme povedali, že do našej špeciálnej epizódy prijala pozvanie Zuzana Kovačič Hanzelová. Pravda je však taká, že to ona si nás zavolala na rozhovor. Preto dnes nebudete počuť len Adama, ale aj obe Kristíny a Viktora... a dokonca sme nahrávali naživo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tak sa pohodlne usaďte, vypnite si Popolušku v telke a ideme na to. Čo sa týka hostí, pozvanie prijala aj Gizka so svojim vianočným receptom, stále živý Viktor Vincze, dokonca aj náš najmladší fanúšik (o ktorom vieme) a naše lásky z Discordu. Prajeme vám krásne sviatky a bozkávame vás všade!

Nás môžete podporiť na Patreone a opustiť sa s nami môžete na Discorde.

Súvisiaci článok