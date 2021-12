Silvestrovský špeciál: Vypočujte si brepty moderátorov Dobrého rána

Silvestrovské vydanie Dobrého rána.

Vypočujte si podcast

Nie vždy to ide hladko a niekedy ani nevieme, o čom sa budeme baviť. Aj to je zákulisie denného podcastu denníka SME Dobré ráno. Súčasťou nahrávaní sú brbty, smiešne situácie a dohadovačky. Tie v konečnom zostrihu nepočujete, no poctivo si ich odkladáme do silvestrovského dielu.

Podcastom Dobré ráno vás celý rok sprevádzali moderátori Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič Hanzelová, Nikola Bajánová, Jana Maťková a občas zastupovala aj Kristína Paholík Hamárová.

Súčasťou silvestrovského dielu sú aj redaktori denníka SME, ktorým ďakujeme za skvelú spoluprácu a za zdieľanie aktuálnych informácií.

Za celý podcastový tím vám, poslucháčom, chceme poďakovať za vašu priazeň a za to, že nás počúvate. Dúfame, že s nami zostanete aj budúci rok. Ak chcete podporiť aj našu prácu, zakúpte si predplatné denníka SME. Ďakujeme.

