Piatoček: Poznáme Tragéda roka 2021

Ďakujeme, že ste sa zapojili!

Konečne poznáme Tragéda roka!

Do našej ankety sa zapojilo 5 501 z vás a rozhodli ste, že poradie na prvých troch miestach je nasledovné:

3. Igor Matovič

2. Robert Fico

1. Anna Záborská

Ďakujeme, že ste nás v roku 2021 počúvali a že vás bolo toľko, je to pre nás trochu prekvapujúce, no samozrejme si to veľmi vážime.

Vlastne jediné, čo si prajeme a čo prajeme aj vám, je, aby sa svet vrátil trochu do normálu a aby sme dennodenne nebojovali proti neviditeľnému nepriateľovi.

A teda ak bude treba bojovať, tak aby sme boli zodpovední a počúvali odborníkov, teda jediných, ktorí ako tak poznajú cestu von.

Takže bozkávame vás všade a Šťastný nový rok 2022!

