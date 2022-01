Piatoček: Na Tri krále, zle je stále (feat. Tono S)

Konečne poriadny diss!

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček!

Čo v ňom budete počuť?

Miňko Mazurek precitol, uvedomil si, že sa nesprával vhodne a zdravotníkom daroval 20-tisíc eur. No dobre, nie je to pravda, no aspoň vie, že nemá klamať na internetoch.

Raperi sa zas bijú, ale tiež iba online, keďže všetci sú už v Mexiku… no my nejdeme. My sme totiž zatúžili po poriadnom disse a preto sme si na pomoc zavolali Tona S.

Lengvarský bol v Ománe a Fico v Jordánsku. To nám až tak nevadí, no cestovanie ukázalo dávku pokrytectva, ktorú nájdete len a len, ak sa pozeráte správnym SMERom.

Aby nám tu Andrej nevypisoval ako N-ku, nespomenieme, že je užitočný idiot matičky Rusi. Ups. Ale tak čo, proste je. No teraz má aj konkurenciu a tou je generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Naše tínedžerské srdcia, ktoré každý večer pozerali Panelák, momentálne plačú, no tragédom sa stala pani Janka. Teda Božidara Turzonovová, ktorá všetky ženy nazvala nosičmi.

Novak Djokovič sa nechce očkovať. No taktiež nedokáže akceptovať, že ak chce ísť do Austrálie, tak musí. Aktuálne v nej je, no nemyslíme si, že skáče od radosti ako kengura.

Nás môžete podporiť na Patreone a opustiť sa s nami môžete na Discorde.

