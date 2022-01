V Maroku si môžete užiť oceán aj lyžiarske zjazdovky

Maroko sa po týždňoch opäť otvára turistom.

Vedeli ste, že v Maroku sa dá lyžovať? Alebo, že berberské ženy vtkávajú do kobercov rodinné príbehy?

Sprievodkyňa a milovníčka Maroka Adina Flimel to veru vie, pretože do krajiny na severe Afriky vycestuje niekoľkokrát ročne. „Maroko má všetko. Maroko má Atlantický oceán, má more, má hory, má prenádhernú púšť a Maroko má dokonca lyžiarske stredisko s čiernou zjazdovkou," hovorí v podcaste Adina.

Keďže Maroko sa aktuálne po pár týždňoch lockdownu opäť otvára turistom, v spolupráci s dovolenka.sme.sk sme pre vás pripravili tento skvelý diel plný zaujímavých informácií o farebných a voňavých zákutiach Marakéšu, tradíciách a zvykoch Berberov či palacinkách tisícich dier.

