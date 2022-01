Piatoček: Hľadá sa ministerka kultúry, nepoznáte ju? (feat. Marek Maďarič)

Dnes aj o tenistoch a fašistoch.

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček!

Čo v ňom budete počuť?

Najprv si dáme tragéda týždňa, nech to máme z krku. Neviete, kto je teraz ministerkou kultúry? Ani my, no snažili sme sa ju nájsť… nevedel o nej ani Marek Maďarič, nepomohli nám ani na samotnom ministerstve a ani ľudia v uliciach.

***

Djokovič to pokašľal, to už vieme. No ešte viac toho má na rováši slovenský biely heterosexuálny muž, Martin Kližan. Ten si povedal, že sa bude zastávať tenistu tak, že bude urážať homosexuálov a ženy.

***

Streda sa zapísala do fašistických análov ako deň, keď prišli o svoju hrdosť, peniaze a možno aj slobodu. Tie prvé dve čakajú celú stranu ĽSNS a to posledné možno samotného Kotlebu a šéfa Slovenskej pospolitosti. Môžeme na to povedať len jedno - konečne.

***

Keď sme už pri fašistoch, spýtali sme sa aj Ireny Bihariovej, ako veľmi plakala, keď sa dozvedela, že bude opäť v materiáloch na kúrenie vo všetkých slovenských schránkach.

***

V krátkych správach presvištíme od českého Okamuru cez amerických milovníkov Pokemonov až ku vlaku, ktorý asi šoféroval sám Janko Slota.

