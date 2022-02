Muzikantské reči: Ako funguje ochranná organizácia Slovgram?

Výkonných umelcov zastupuje viacero subjektov.

Výkonní umelci majú svoju vlastnú ochrannú organizáciu. Slovgram vstupuje do hry vtedy, keď výkon speváka, hudobníka, herca či tanečníka zaznamenal výrobca audio, prípadne videozáznamu a používa ho na verejnosti tak, že za to inkasuje odplatu.

Aj umelec má nárok na odplatu za použitie jeho výkonu, ale na to, aby ju získal, musí splniť niektoré základné povinnosti. V tejto epizóde podcastu Muzikantské reči riaditeľka Slovgramu Natália Škvareninová a vedúci dokumentačného oddelenia Miroslav Lukáčik vysveťlujú, ako to funguje. Do štúdia si ich pozval Peter Lipa.

