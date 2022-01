Vedúca výroby Ctibora Lenko Bley: Prvá zahraničná produkcia bola pre mňa krst ohňom

O nechtiac rozbitých autách a iných historkách z filmovania.

Nikdy nepatrila k tým, ktorí by mali svoju kariéru naplánovanú krok po kroku. Práve naopak. Robila vždy to, čo ju napĺňalo, a keď ju to prestalo baviť, odišla hoc aj na druhý koniec sveta, aby načerpala novú radosť zo života.

Keď jej jedného dňa zavolal kamarát, že hľadajú do produkčnej spoločnosti niekoho, kto by sa venoval filmovej produkcii, netušila, čo táto práca obnáša. Napriek tomu si vybrali práve ju. Musela sa všetko naučiť od úplnej piky a tento svet ju pohltil natoľko, že sa postupne vypracovala až na vedúcu výroby, s ktorou radi pracujú domáci aj zahraniční tvorcovia.

Podcast Zblízka vám ponúka príbeh Ctibory Lenko Bley, s ktorou sa rozprávala Andrea Gažová. Napríklad o tom, že lyžina nie je lyžička, alebo o tom, že okrem počasia sa dá ovplyvniť takmer všetko.

Podcast Zblízka je projekt Slovenskej filmovej a televíznej akadémie.