Piatoček: Na východe možno predsa niečo bude. Vojna (feat. Arpád Soltész)

Medzitým v Snine.

Akoby nestačilo, že nedávno vyšiel nový album Katarzie, tento rok nás zrejme čaká aj vojna. Budeme na výlet na východ našej republiky potrebovať ruské víza? Pýtali sme sa rodeného Košičana Arpáda Soltésza.

Lucia Ďuriš Nicholsonová nám prezradila pravú identitu Milana Uhríka, ktorý sa u nás hrá na Spider-mana, ale len čo prekročí hranice, všetko je inak.

A pred prezidentským palácom bol zase bašavel, Fico si láskyplne hrkútal s Hlasom a z hlbín vyliezol aj Andrej Danko. No a naši neonacisti mali zase zlý týždeň a my sa z toho tešíme. A vy by ste mali tiež.

Tragédom sa tentokrát stala celá krajina, v ktorej sa budú konať olympijské hry. Prečo? To nám prezradili len za tri gastráče Dávid Tvrdoň a Ondrej Podstupka z podcastu Klik.

