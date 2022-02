Piatoček: Tabak versus Suja, Maiga versus fakty (feat. Andrej Danko a veštica)

Andrej Danko aspoň Covid verejne priznal.

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček!

Čo v ňom budete počuť?

Dovtedy sa chodí s Dankom na demonštrácie, kým sa koronou nenakazí. Hej, Andrej Danko dostal koronu a vyjadril sa, že je to šialená choroba. Na rozdiel od Fica sa to ale nehanbil povedať verejne.

Rečnícky pult v parlamente si už toho zažil veľa. A pokoj nemal ani tento týždeň, keď bol svedkom súboja medzi Miroslavom Sujom a Romanou Tabák. Komentátorskej stoličky sa zhostil Boris Kollár.

Syn Roberta Fica si kúpil takmer polmiliónový byt vo vychytenej lokalite. V keši. Tragédom sa stáva Ibi Maiga, ktorý sa snaží stratenú popularitu získať šírením hoaxov o korone.

Ak ste nezachytili, že celebritám, ktoré vôbec nepoznáte, niekto ukradol nahé fotky, nevadí. Aj tak to bola len kampaň. Do Pentagonu sa snažila nabúrať sliepka. Nie do toho bratislavského, ale do toho druhého.

