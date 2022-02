Šimečka: Z klímy mám väčšiu úzkosť ako z vojny či zániku demokracie

Šimečka, Szabová a Filo o úzkostiach aj odhodlanosti.

Vypočujte si epizódu, ktorou končíme tretiu sériu Klímapodcastu. Budete v nej počuť troch hostí, ktorí hovoria o svojich aktuálnych pocitoch zo stavu klímy, ale aj o tom, ako vidia budúcnosť a čo má podľa nich zmysel robiť, aby sme odvrátili negatívne dopady toho, ako človek zmenil planétu, na ktorej žije.

Lucia Szabová zo Znepokojených matiek hovorí, prečo sa jej s témou klíma aktuálne spája očakávanie a zvedavosť, zástupca šéfredaktorky denníka SME a klimatický aktivista Jakub Filo hovorí o odhodlaní a publicista Martin Milan Šimečka o pocite úzkosti, ktorý je uňho väčší ako to, že bude vojna či zanikne demokracia.

"Vždy sa je na koho vyhovoriť, povedať, kto iný to má ako robiť, prečo sa to nedá a prečo máme zviazané ruky. Ale nikto iný ako my všetci dokopy to neurobíme. Keď chcem niečo dosiahnuť, pozriem sa na toho, kto to vie najlepšie zmeniť, a to sú tí, ktorí držia v rukách moc nad našimi zákonmi, nad nastavením spoločnosti. Ak necítia tlak, je hrozné to počuť: že politici budú robiť iba veci, pri ktorých budú cítiť tlak verejnosti," odpovedá Lucia Szabová na otázku, ako von z kruhu, kedy sa politici vyhovárajú na voličov, ktorí nerobia tlak, biznis na neuvedomelých spotrebiteľov a občania na pasívnych politikov.

Ako z toho teda von? Aj to riešime v podcaste.

Jakub Filo pre vás v stručných bodoch zhrnul, ako byť aktívny. Prvým bodom je podľa neho to, že ľudia by sa mali prestať hanbiť.

"Každý z nás žije nejaký život, niekto musí jazdiť autom, niekto je mäso, väčšina ľudí si kupuje pravidelne nové šaty, ale to nám nemôže brániť riešiť klimatickú zmenu. Nie je dôvod mať strach a obavu z toho, že ja som nejaký a budem riešiť zmenu klímy," vysvetľuje svoj prvý bod Jakub. Jeho rád je spolu päť a všetky nám vedia veľmi pomôcť.

S hosťami hovoríme aj o tom, ako sa musíme sústrediť na systém. O tom, prečo sa toho ľudia boja a vidia zelenú diktatúru, vzdanie sa časti slobôd či stratu celého pokroku a komfortu.

"Demokracia je pomalá, vždy bola pomalá, takže akúkoľvek zmenu sa snaží presadiť, tak ju musí viac či menej presadiť s vôľou väčšiny. No a v tomto prípade je to problém. Cestu vidím jedine v zmene systému, ale v rámci demokratického systému. Zelená diktatúra neprichádza do úvahy, ľudia to nebudú chcieť.

No kto bude ten diktátor, zelení aktivisti? To si neviem predstaviť. Takže cestou je len demokratická zmena, čo bude trvať dlho, a preto som skeptický, či to politicky stihneme. Ale to neznamená, že sa o to nemáme snažiť," hovorí publicista Martin Milan Šimečka.