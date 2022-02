Piatoček: Neposlušný Dráčik a bašavel s DJ Mizíkom (feat. deti)

Ako vycvičiť Dráčika? Opýtali sme sa za vás.

Všetky časti podcastu Piatoček

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček!

Čo v ňom budete počuť?

Tento vulgarizmus obsahuje program. Inak sme to totiž po Merčiakovom prejave vymyslieť nedokázali. Našťastie sme ho však vypípali ako sa dalo a ešte sme si aj ujasnili s učiteľkou slovenčiny gramatiku, aby ste vy, na rozdiel od Merčiaka, mohli nadávať spisovne!

Parlament sa opäť stal planétou opíc. Dokonca až tak veľmi, že sme museli všetko ostatné dať bokom a zhrnúť vám absolútne (ne)dôležité informácie do jednej mega témy. Našťastie nám pomohol aj Kubo Lužina, Jana Bittó Cigániková, Vladimíra Marcinková, kancelária primátora mesta Kežmarok a náš “božský” kolega Janko Krempaský. Dúfame, že sa tento cirkus nebude opakovať.

Ako vycvičiť draka? Spýtali sme sa na to detí v našej najviac ňuňu ankete, akú sme kedy robili. Všetko samozrejme smerovalo k hračkárstvu Dráčik. To si totiž povedalo, že aj keď predáva americké hračky, jeho geopolitická orientácia je jasne na východ. Čudujeme sa, že si len premenovali svoje obchody do azbuky a neotočili si všetky vchody čelom k matičke Rusi. A rovno sme do jednej predajne aj zavolali.

Začala olympiáda a prešovskí hokejisti kradli v obchode. Pre väčšinu tvorcov úplne nepodstatné informácie, no ešteže máme Kristínu!

