Tak bolo: Ako Columbus lákal námorníkov na výpravy

Ako vyzerala cesta k objaveniu Ameriky?

Pridajte sa k posádke slávnych španielskych a portugalských moreplavcov, ktorí sa vydávajú na dobrodružnú výpravu, aby našli novú cestu do Indie. V dejepisnom podcaste Tak bolo sme sa tentokrát pozreli na prvé plavby za slávou a bohatstvom v mene kresťanstva, objavenie Ameriky aj prieplavu cez Ohňovú zem.

Námorníci to v tom čase rozhodne nemali ľahké, ak by si chceli zohnať prácu, ponuka by znela asi takto: "Znalosti z navigátorstva sú výhodou, ponúkame niekoľkomesačný kontrakt. Pozícia zahŕňa stravu a nocľah, benefitom je rum za dobré správanie. Značka: Len pre odvážnych."

Podcast Tak bolo moderuje Kristína Paholík Hamárová, ktorá sa rozpráva s historikom a učiteľom dejepisu Jurajom Babjakom. O fiktívne denníkové zápisky, ktoré vznikajú na základe historických faktov, sa stará Dominika Pišťanská.

Podcast Tak bolo je súčasťou podcastového feedu SME výber, v ktorom denník SME odporúča zaujímavé slovenské podcasty a podcastové minisérie. Ak chcete, aby aj váš podcast bol súčasťou SME výber, ozvite sa nám na vyberpodcast@petitpress.sk.