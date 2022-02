Ako šafránu: Hidžáb ma nelimituje. Ukrýva to, čo nechcem, aby všetci videli

Salma vyrastala v Jemene, teraz študuje v Bratislave.

Narodila sa v Košiciach, no vyrástla v Jemene. Počúva Billy Barman, sleduje seriál How I Met Your Mother, nechutí jej slovenská ryža a v hidžábe cíti väčší rešpekt a slobodu. V živote mladej talentovanej Salmy sa miešajú jemenské aj slovenské korene.

Vypočujte si, aké je pre Salmu žiť samostatne od osemnástich rokov, prečo je podľa nej viera medzi bohom a ženou, ako rozumie slobode a zodpovednosti a aké rozdiely a podobnosti vníma medzi kultúrou na Slovensku a v Jemene.

Postavenie ženy v arabských krajinách, čo znamená šatka v islame a čo hovorí Korán o ženách či rodine a aké vplyvy na ich postavenie majú kultúrne identity vysvetlí PhDr. Eva Al Absiová z katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave.

V rozhovore zaznie:

prečo si mladé dievča dobrovoľne vyberie nosiť hidžáb

znamená zahaľovanie vlasov, že je žena lepšia moslimka?

aká je kultúra a život v Jemene

aké je modliť sa päťkrát denne pre stredoškoláčku na Slovensku

akú úlohu majú rodičia vo výbere partnera pre dcéru

čo hovorí Korán o postavení žien

čo je hidžáb a aká je jeho úloha

kto môže vidieť vlasy ženy v islame

kedy a prečo sa moslimky zahaľujú

O podcaste Ako šafránu

Skvelá kuchárka, čerstvá šoférka a večná zabávačka svojho okolia alebo len utečenka z Afganistanu? Dobrovoľník v COVID testovacom centre, ktorý hovorí siedmimi jazykmi alebo len ďalší moslim?

Prečo máme tendenciu identity niektorých ľudí redukovať na jedinú charakteristiku - ich vierovyznanie? Spoznajte skutočné identity moslimov a moslimiek, ich životy, radosti aj starosti, ktoré vám ukážu kto sú títo ľudia za svojím vierovyznaním.

Ako šafránu je podcastová miniséria, ktorú prináša OZ Mareena s cieľom priblížiť denný, obyčajný život moslimov a moslimiek na Slovensku, o ktorých verejnosť vie len veľmi málo, napriek tomu, že o Islame je počuť veľmi veľa. Cieľom podcastu je odkryť podobnosti a paralely, ktoré spájajú mytizovanú náboženskú skupinu s väčšinovou spoločnosťou na Slovensku.

Moslimovia sú považovaní za ‘iných’, za tých, ktorí sú nepoznaní a môžu byť pre Slovensko ohrozením. Mareena preto prináša moslimov a moslimky z iného pohľadu - z pohľadu, v ktorom sú rovnakí ako všetci ostatní a prežívajú tie isté situácie, strach aj radosti ako ktorýkoľvek iný Slovák či Slovenka.

Bojovať s tak komplexným problémom ako islamofóbia je pre jednotlivca takmer nemožné. Mareena však verí, že vzájomné spoznávanie sa moslimských a nemoslimských komunít môže výrazne pomôcť budovaniu pozitívnejších vzťahov a znižovaniu predsudkov v spoločnosti.

Spoznajte preto Hamida, Salmu, Kamila, Barboru a mnohých ďalších takých, akí sú - vtipní, silní, vzdelaní ľudia, pre ktorých sa Slovensko stalo domovom.

V spoločnosti, v ktorej sa diskurz o moslimoch a moslimkách často tvorí bez nich, sa podcast Ako šafránu snaží ponúknuť priestor týmto ľuďom, aby svojím hlasom mohli prispieť k budovaniu pozitívnejších naratívov o svojom náboženstve na Slovensku.

Podcastovú sériu Ako šafránu vytvorilo OZ Mareena a podcastová producentka Katarína Urban Richterová.

Vypočujte si podcast Ako šafránu a hľadajte s Mareenou podobnosti, nie rozdiely.

