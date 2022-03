Piatoček: Neužitoční idioti

Vypočujte si nový diel satirického podcastu.

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček!

Čo v ňom budete počuť?

Putin, ktorý je doma zvyknutý na to, že sa mu každý vtiera do priazne, zažil na Ukrajine nepríjemné prekvapenie - jeho vojská tam vítali s ešte menšou radosťou ako my v roku 1968.

***

Ukrajina sa nevzdáva, vďaka vojne sa z ich prezidenta, ktorý bol kedysi hercom, stal skutočný líder a z Putina vyvrheľ, s ktorým sa už nechce kamarátiť nikto okrem Lukašenka.

***

Na Slovensku však stále máme niekoľko užitočných idiotov, ktorí sa postavili na stranu agresora. Teda, užitoční sú akurát tak pre Rusko, ktoré vďaka nim dokáže aj počas vojny, keď už všetci pochopili, čo je Putin zač, šíriť svoju propagandu v zahraničí.

