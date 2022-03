Muzikantské reči: Prečo je dôležité hudobné vzdelanie pre deti

Stačí sa o hudbe učiť online?

Síce nemáme prieskumy verejnej mienky, no tušíme, že každý druhý rodič by rád videl svoje dieťa hrať na niektorom hudobnom nástroji.

Je to veľmi jednoduché. Prihlásiť ho do najbližšej ZUŠ-ky a už hrá. Ale koľko z tých detí potom pri hudbe ostane? To je už iné číslo. Jeden zo sto. A ten posledný údaj je ešte vzdialenejší. Koľkí budú hrať jazz? To si už vôbec netrúfam odhadnúť.

Dnešný podcast Muzikantské reči nahral Peter Lipa s Matúšom Jakabčicom, ktorý má 30-ročné pedagogické skúsenosti vo výuke jazzu a populárnej hudby.

Podcast Muzikantské reči s Petrom Lipom je súčasťou podcastového feedu SME výber, v ktorom denník SME odporúča zaujímavé slovenské podcasty a podcastové minisérie. Ak chcete, aby aj váš podcast bol súčasťou SME výber, ozvite sa nám na vyberpodcast@petitpress.sk.

