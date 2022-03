Triatlonista Richard Varga o tom, čo nás môže naučiť sklamanie

O ťažkých obdobiach a o hľadaní vlastnej hodnoty.

Vrcholový šport je oblasť, v ktorej sa cení víťazstvo. Väčšina ľudí, ktorá sa oň pokúša, ale nakoniec neuspeje. Kľúčovou zručnosťou potom je vedieť spracovať vlastné pocity sklamania, ale zvládnuť aj hodnotenia zo strany verejnosti, ktoré bývajú niekedy kruté.

“Keď som bol dieťa, bolo to veľmi náročné, lebo okolie bolo zamerané na výsledok. A aj ja som to vnímal tak, že najdôležitejšia vec sú výsledky a bez nich nebudem šťastný človek. Bolo veľmi ťažké sa naučiť pracovať a žiť s tým, že to nie je vždy reálne. Ale že je reálne si to celé užívať,” hovorí najlepší slovenský triatlonista Richard Varga.

V podcaste Ľudskosť sa reportérka Barbora Mareková pýtala, aké to je vydať zo seba maximum a následne dostávať od novinárov a novinárok otázku: “Prečo nemáte medailu?”

“Niekedy je náročné byť nad vecou a kvalitne odpovedať, ja to nie vždy dokážem. Vzorom mi je Peťo Sagan. On vidí, ako to je - a tak to aj povie.”

Richard porozprával, ako sa vysporiadal s obdobím depresie, ako mu pomohla terapia a čítanie kníh a tiež o tom, aké to je, mať počas náročnej športovej kariéry zodpovednosť za rodinu s dvoma malými deťmi.

