Piatoček: InstaBAN a agenti s povolením podplácať

Pamätáte si, keď na jeden deň na Slovensku vyplo Instagram? Tak teraz ho vyplo asi navždy, vyplo ho v Rusku a vypol ho Putin. Ale to neznamená, že máme teraz urážať influencerky, že majú ísť robiť k pásu či zobrať lopaty.

Ak by sme tento rok maturovali, asi by sme si vybrali tému, v ktorej umelecky opisujete… rovinu. Lebo máme radi bizarné veci a fakt sme asi tento týždeň nič čudnejšie nenašli.

Učitelia nedávno v prieskume ukázali, že namiesto overených informácií tlačia deťom radšej do hlavy bludy z dezinformačných webov. No a tentoraz nám NAKA ukázala, že tajný ruský agent do “novinárov” na tých weboch tlačil 500-eurové bankovky. Čudujeme sa, že je Slovensko tam, kde je?

Tragédom je po dlhšej dobe opäť predseda SNS, plagiátor, bývalý kapitán, synonymum slova tragéd a tentoraz aj hlupák, úbožiak a osobnostne maličký užitočný idiot, Andrej Danko, ktorý opäť klamal do telky.

