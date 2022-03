Príbeh Caesara a Kleopatry zmenil chod rímskych dejín

Ako vyzerala cesta k rímskemu impériu?

Predstavte si, že by starovekí Rimania písali bulvár. V dejepisnom podcaste Tak bolo sme sa pozreli aj na to, ako by mohli znieť jeho fiktívne titulky. Podotýkame, že sú pravdivé.

Caesar šokuje: Kedysi ma uniesli piráti! / Ak zabijete proskribovaných, získate 12 000 dinárov! / Kleopatru do Ríma priniesli v koberci! Vieme, prečo panovníčka zvolila toto entrée! / Ďalšie povstanie otrokov! / Byť politikom je drahé, sťažujú si aedilovia, ktorí funkciu platia z vlastného! / Kráľa obvinili z pokusu o znásilnenie. Je to koniec kráľovstva v Ríme?

Podcast Tak bolo moderuje Kristína Paholík Hamárová, ktorá sa rozpráva s historikom a učiteľom dejepisu Jurajom Babjakom. O fiktívne denníkové zápisky, ktoré vznikajú na základe historických faktov, sa stará Dominika Pišťanská.

