Matka píše Tisovi: So vzdelaním beriete môjmu synovi budúcnosť aj život

Ľudia s nesprávnym pôvodom stratili medzi prvými aj možnosť vzdelania.

Akú hodnotu a význam má v živote človeka vzdelanie? Ako nás kultivuje a formuje? A čo znamenalo obdobie, keď neslobodný režim zobral možnosť vzdelávania časti svojho obyvateľstva len pre ich pôvod?

Táto časť podcastu Ľudia píšu Tisovi, vychádza v predvečer tragického výročia - presne zajtra - 25.marca si pripomenieme 80 rokov od začiatku deportácii židovskej komunity zo Slovenska do nacistických koncentračných táborov.

No skutočnej smrti predchádzala smrť sociálna - ku ktorej patrilo aj to, že prenasledovaní ľudia stratili ešte pred tým než ich všetky práva aj možnosť vzdelania - a o tom, čo to znamenalo, budeme hovoriť aj v našom dnešnom príbehu. Nešťastná matka píše Tisovi kvôli svojmu synovi Otovi, ktorý pre nesprávny pôvod nemôže chodiť do školy.

Prečo vlastne ľudácky režim zamedzil týmto ľuďom aj prístup k vzdelaniu?

No po 80 rokoch od týchto tragických udalostí sa pozrieme aj do súčasnosti - na otázku, ako o holokauste vzdelávame dnes a čo nás táto tragická kapitola našich dejín učí o nás samých.

Dnešnými hosťami Madeline Vadkerty budú preživšia holokaustu Eva Mosnáková, didaktička Alžbeta Sniezko, ktorá vzdeláva učiteľov o tom, ako učiť o holokauste a Ján Hlavinka, riaditeľ Dokumentačného strediska holokaustu. Podcast moderuje Soňa Gyarfašová.

Všeobecne o podcaste Ľudia píšu Tisovi

Podcast Ľudia píšu Tisovi vzniká v spolupráci Dokumentačného strediska holokaustu a denníka SME na základe výskumu americkej výskumníčky Madeline Vadkerty.

Madeline Vadkerty rekonštruuje osudy ľudí, ktorí písali v rokoch 1939-1944 do prezidentskej kancelárie Jozefa Tisa. Mnohí s prosbou o záchranu, pretože pre svoj židovský pôvod prišli najskôr o všetky práva a neskôr boli deportovaní. Boli medzi nimi aj listy tých, ktorí chceli z tragédie ťažiť - arizátori, gardisti či udavači, ale nájdu sa medzi nimi aj listy ľudí, ktorí sa snažili pomôcť.

Okrem Madeline Vadkerty a slovenských historikov, ktorí sa venujú téme holokaustu a druhej svetovej vojny, sú hosťami podcastu aj ľudia, ktorí sú dnes verejnými hlasmi - publicisti, psychiater, politológ alebo didaktici.

Na moderátorskom poste sa striedajú Soňa Gyarfašová, ktorá v RTVS mapuje osudy pamätníkov 20.storočia, a Jaroslav Valent, ktorého poznáte z podcastu Dejiny denníka SME.

Podcast Ľudia píšu Tisovi vám prinášame tento rok, pretože si pripomíname 80 rokov od začiatku tragických deportácii židovskej komunity zo Slovenska. Svojim grantom ho podporilo aj americké veľvyslanectvo.

O autorke výskumu, podľa ktorého podcast vzniká

Madeline Vadkerty sa venuje celý svoj profesionálny život téme ľudských práv. V čase perestrojky pôsobila v diplomatickej službe ako Američanka na Sibíri, neskôr pomáhala ľuďom, ktorí prežili mučenie a roky pracovala vo Washingtonskom múzeu holokaustu.

V deväťdesiatych rokoch pri svojom výskume na Slovensku objavila v Slovenskom národnom archíve listy, ktoré písali ľudia prezidentovi vojnového Slovenského štátu Jozefovi Tisovi a začala pátrať po osudoch ich autorov. V beletrizovanej podobe vydala časť z nich vo svojej knihe Slovutný pán prezident (Absynt, 2020)

