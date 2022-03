Fialová o novej hre: Je veľmi osobná. Divadlo nám zaplatilo terapeutku

Obraz nás všetkých - z pohľadu dievčat.

Po rokoch úspešnej hereckej kariéry si teraz skúsila rolu režisérky: mladým slovenským ženám v nej pomohla vyjadriť, aké to je, byť v našej spoločnosti dievčaťom.

V hre s názvom Krása nevídaná spolu rozobrali medzigeneračné, ale aj spoločenské traumy. Výchovu detí, dogmatické uvažovanie v rodinách a cirkvi, ale aj partnerské násilie - všetko očami dievčat.

“Najprv som si myslela, že budeme rozoberať sociálne siete, no tie problémy, čo vyplávali na povrch, boli omnoho závažnejšie,” hovorí Fialová.

V predstavení mladé ženy ukazujú bolesť, ktorú odovzdávajú matky dcéram v rámci výchovy, ale aj to, ako na dievčatá vplýva tlak na výzor, či politické diskusie, ktoré smerujú k obmedzovaniu ich práv. No ukážu aj postupné odkrývanie vlastných pocitov v dospelosti, ktoré sa, ešte ako deti, naučili potláčať.

“Poprosila som vedenie DPOH, aby nám zaplatili terapeutku, ktorá tam bude s nami, pretože som chcela, aby tá hra bola osobná, aby to boli naozaj empirické skúsenosti mladých žien. Pri takejto hre totiž môžte naraziť na traumu, o ktorej ani neviete. A hercom sa často stáva, že si s tým nevedia rady - a tak cez to prejdú a iba tú si traumu prehĺbia,” dodáva Fialová

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa reportérka Barbora Mareková pýtala na to, ako nové predstavenie vznikalo, čo všetko v ňom vyplávalo na povrch a ako naň reaguje publikum. No zaujímalo ju aj to, ako sa v ženskej koži cíti samotná Zuzana Fialová.

Spomenuté v podcaste:

- The Confidence Code for Girls (Katty Kay, Claire Shipman)

Hostka odporučila knihy:

- Ruské denníky (Aľa Rachmanovová)

- Svet včerajška (Stefan Zweig)

