Režisérka Tereza Nvotová: Celý život sa usilujem o slobodu

Keď je práca mimo všetkých formuliek a mantinelov.

Narodiť sa do rodiny režiséra a herečky znamená sledovať od najútlejšieho detstva celú škálu farebných emócií a príbehov. Buď si to zamilujete, alebo sa rozhodnete pre niečo vlastné. Tereze Nvotovej, dcére Juraja Nvotu a Anny Šiškovej, sa podarilo skĺbiť obe tieto možnosti do jednej.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tvorivé prostredie bolo vždy vzduchom, ktorý dýchala, no ona si v tejto umeleckej galaxii vytvorila svoj vlastný priestor, ktorý postupne transformovala - najskôr do hereckých postáv, ktoré stvárňovala, a neskôr aj do vlastných filmov.

Zvedavá, tvrdohlavá a slobodná. Presne taká je. Zoznámte sa s príbehom režisérky (a príležitostnej herečky) Terezy Nvotovej, ktorá v podcaste ZBLÍZKA porozprávala Andrei Gažovej o svojom osudovom nepočúvnutí dobre mienenej rady, o rozdieloch medzi americkou a slovenskou filmovou tvorbou, ale aj o jej dlhoočakávanom filme Svetlonoc.

Podcast Zblízka je projekt Slovenskej filmovej a televíznej akadémie.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.