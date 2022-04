Michaela Rózsa Růžičková: Byť ženou dirigentkou je aj v dnešnej dobe trošku problém

Keď máte šťastie na prácu s tými najlepšími z najlepších.

Keď sa narodíte do rodiny, kde je hudba chlebom každodenným, tak je o vašom osude de facto rozhodnuté. Michaele Rózsa Růžičkovej, dcére speváčky Evy Biháryovej-Rózsovej a Juraja Rózsu, majiteľa dabingového, nahrávacieho a hudobného štúdia, a sestre hudobníka Oscara Rózsu boli noty skrátka súdené.

Od detstva snívala o tom, že sa stane opernou speváčkou, no pre detský hlások si na túto métu musela chvíľu počkať. Počas čakania sa rozhodla pre štúdium dirigovania, do ktorého sa zamilovala. Film jej prišiel do cesty až neskôr a napriek tomu, že sa jej už podarilo pracovať s množstvom veľkých hudobných a filmových osobností, neprestáva snívať.

Pre podcast ZBLÍZKA porozprávala Andrei Gažovej o tom, čo je v jej živote dôležité a ako sa naučila hovoriť nie.

