Alexander Bárta: Aj Stouni sú len ľudia, majú svoje slabosti a látky, ktorým podľahli

O novej inscenácii Kým prídu Stouni… v Činohre SND.

Britský rokenrolový fenomén vznikol v roku 1962 a odvtedy odohral tisícky koncertov. Kapela, ktorú verejnosť vždy vnímala ako radikálny protipól k The Beatles. To sú už presne 60 rokov Rolling Stones. Napriek nedávnemu úmrtiu ich legendárneho bubeníka Charlieho Woodsa sa aj lokálni fanúšikovia už čoskoro dočkajú koncertu v susednej Viedni. So Stounmi sa však môžete stretnúť aj v Činohre SND.

Čo znamená rokenrol v živote človeka? Ako dokáže hudba človeku formovať životné postoje či ventilovať frustrácie? Dokáže hudba jednotlivca oduševniť, rozčúliť alebo dokonca zachrániť? Práve na tieto otázky hľadá inscenácia Kým prídu Stouni... odpoveď.

Aj o tom sa v dnešnej epizóde podcastu zhováral lektor dramaturgie Činohry SND Mário Drgoňa s dramaturgom inscenácie Danielom Majlingom a predstaviteľom postavy bezpečnostného technika Alexandrom Bártom. Ten sa pre účinkovanie v tejto inscenácii po rokoch vrátil k hre na basovej gitare.

