Rodina v 21. storočí: Dobrí rodičia môžu byť aj dvaja otcovia, či dve matky

Ako chrániť deti vo všetkých rodinách.

Rodina sa za posledné desaťročia výrazne zmenila. Až okolo 40 percent detí sa rodí mimo manželstva. Časť detí vyrastá s jedným rodičom, niektoré so starým rodičom či v adoptívnej rodine a časť detí u nás vychováva rovnakopohlavný pár.

Naše predstavy o rodine sú však skreslené a voči mnohým modelom máme predsudky. Prispieva k tomu naša popkultúra - teda filmy a seriály, ale aj náboženské inštitúcie.

V tejto epizóde podcastu Ľudskosť sa reportérka Barbora Mareková rozpráva s psychologičkou a výskumníčkou z Trnavskej univerzity Janou Fúskovou o tom, čo je to dobrá rodina. Aké potreby majú deti a kto ich dokáže napĺňať. Čo sú to rodové roly a ako vplývajú na prežívanie detí aj dospelých. A čo by mal spraviť štát, aby chránil deti vo všetkých rodinách, ktoré na Slovensku máme.

Spomenuté v podcaste:

Hostka odporúčala knihu:

Denník moderného fotra (Dominik Landsman)

