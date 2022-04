Primár Kaščák: Psychické problémy môže mať aj žena po ideálnom pôrode

Prečo si všetci myslia, že čerstvá mama musí byť iba šťastná?

Šestonedelie je obdobie približne šiestich týždňov po pôrode, kedy ženské telo prechádza fyziologickými zmenami, ktoré by ho mali vrátiť do stavu pred pôrodom. Je to obdobie veľmi náročné nielen po fyzickej, ale i psychickej stránke.

V aktuálnom Gyncaste sa dozviete, prečo bolí sťahovanie maternice, ktorá sa počas tehotenstva zväčší až 11-krát a prečo sú ženy v šestonedelí náchylnejšie na infekcie. Je pravda, že žena je v tomto období náchylnejšia na trombózu?

Môže mať žena počas šestonedelia pohlavný styk? Môže užívať hormonálnu antikoncepciu? Kedy sa žene po pôrode vráti menštruácia? Rozbehne sa laktácia každej žene?

"Zápal prsníka je asi najčastejší zápal v šestonedelí. Keď už k infekcii dôjde a ak je to aspoň trochu možné, žena by nemala prestať dojčiť," hovorí MUDr. Peter Kaščák, PhD., primár a prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN v Trenčíne.

Ako je to s traumou z pôrodu? Čo je to baby blues, popôrodná depresia a prečo je popôrodná psychóza naozaj nebezpečná?

"Som presvedčený, že samotná bezpečnosť fyzického vedenia pôrodu je dnes už na takej úrovni, že priestor na zlepšenie v tomto smere nie je až taký významný. Priestor na zlepšenie vidím napríklad v tom, ako pôrodné sály vyzerajú, aké tímy na nich pracujú. Dôležité je, aby boli k dispozícii laktačné poradkyne, psychologičky, aby sa zlepšovala komunikácia na pôrodných sálach. Aj v krajinách, ktoré nám môžu ísť príkladom však existuje trauma z pôrodu," tvrdí primár Kaščák.

