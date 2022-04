Piatoček: SMER basa (feat. Lasky a Truban)

Vypočujte si nový diel humorného podcastu.

Je tu nový diel humorného podcastu Piatoček!

Čo v ňom budete počuť?

Ruskú vojenskú loď potopili Ukrajinci, a ako to už býva, podľa Moskvy ju nepotopili. My sme sa na to opýtali špecialistu na potápanie veľkých lodí - Michala Trubana.

Paru zatkli za založenie skupiny, tak sme zisťovali názor jej frontmana Laskyho.

Okrem toho zatkli na rybačke aj Kaliho a triezve dni zrejme nemá ani Robert Fico. Keďže však poznáme stav nášho súdnictva, sme skeptickí. Súdnictvo to tento mesiac dotiahlo až na tragéda týždňa.

Kyjevčan sledoval pohyb ruských vojakov cez bluetooth slúchadlá, ktoré mu ukradli, a v Brne zrejme řádí Viktor Vincze.

A neuveríte, máme merch, konkrétne tričko s motívom tragéda týždňa. Takže keď ho chcete, bežte na www.piatocek.com. Dávid Tvrdoň opakuje, choďte na piatocek.com

Podporiť nás môžete na Patreone a opustiť sa s nami môžete na Discorde.

