Piatoček: Nechápem, nechápeš, nechápeme

Marian Kotleba sa snažil dostať do parlamentu, no nefungovala mu kartička. Najprv sa sťažoval, že mu neprišlo oznámenie o zrušení mandátu, teraz protestuje, že tomu zdrapu papiera aj tak neverí. Tak to skúsil… a nevyšlo.

Fico sa vysmieva do tváre všetkým, ktorí ho posielajú do väzenia… no reálne to môže skončiť tak, že do neho naozaj pôjde. V tomto prípade asi porekadlo kto sa smeje posledný, ten sa smeje najlepšie, platiť nebude.

Okrem Fica je obvinený aj ďalší smerák… Nie, nie je to Kaliňák… ale Martin Borguľa. Ak by ste chceli namietať, že on už je predsa v Borisovej strane, nezabudnite - raz smerák, navždy smerák. Že, Peter?

Tragédkou týždňa sa stáva žena, ktorá sa nevie zmieriť s tým, že žije v 21. storočí, keďže sa názorovo zasekla v období vynájdenia kolesa. Áno, Anna je späť…

A keďže sa Musk prezentuje ako filantrop, ktorý chce zachrániť svet, tak len tak vyhodil 44 miliárd a kúpil si hračku. A dovolí sa s ňou hrať každému… bohužiaľ asi úplne každému.

