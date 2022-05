Fero Joke: Nešiel som pomáhať hneď, ale až keď opadla prvá vlna solidarity

O dobrovoľníctve s influencerom.

Fero Joke je dnes influencer a zabávač, no predtým pracoval ako špeciálny pedagóg a zdravotnícky asistent v nemocnici. Dodnes chodí dobrovoľníčiť na detskú onkológiu alebo k mentálne znevýhodneným.

Keď vypukla vojna na Ukrajine, išiel pomáhať ľuďom na úteku prichádzajúcim do Prešova. Aké boli jeho dojmy? A prečo sa s pomocou neponáhľal a najskôr počkal, kým opadne prvá vlna solidarity?

"Na začiatku konfliktu odišla stredná vrstva obyvateľov, teda tí, ktorí mali pomoc na Západe a mali peniaze na odchod. Teraz sú to chudobnejší ľudia z nižšej vrstvy a extrémne potrebujú našu pomoc," povedal Fero v prvom dieli druhej série Svet medzi riadkami, podcastu Človeka v ohrození.

Porozprával aj o tom, na čo sa musia pripraviť dobrovoľníci, ktorí sa rozhodnú pomáhať, a aká príprava tomu predchádza. Ale aj to, čo všetko robil priamo na mieste. Ľuďom na úteku vybavoval vstupné prehliadky k lekárom, chystal pre nich postele. Deti vzal do cukrárne a prihlasoval ich do školy.

V podcaste sa dozviete aj to:

v čom bola pomoc ľuďom na úteku iná oproti jeho predchádzajúcim skúsenostiam, napríklad na detskej onkológii

ako sa vyrovnával s rôznymi reakciami ľudí na úteku na traumu

či by šiel aj priamo na Ukrajinu

ako robí zábavu od vypuknutia vojny

či mal pochybnosti, že to na východe zvládne

akým spôsobom si vyberá, komu pomôže, a čo znamená jeho systém Titanic

prečo sa hanbil, keď mu pán, ktorého resuscitoval, kúpil šesť fliaš šampanského

Vaše postrehy k našim podcastom uvítame na svetmedziriadkami@clovekvohrozeni.sk.

Podcast je súčasťou rovnomennej iniciatívy Svet medzi riadkami, pod krídlami neziskovej organizácie Človek v ohrození. Raz do týždňa ho pripravujú Stanka Luppová, Blažej Černák, Pavlína Meľuchová, Sofia Martinková a Ester Viktória Ziffová. S podporou Európskej únie a SlovakAid. Za obsah podcastu nesú plnú zodpovednosť jeho tvorcovia a názory v ňom obsiahnuté nemusia reflektovať názory donorov.

