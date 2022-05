Pri nehode jej zomrel manžel a syn. Pomohla jej terapia zameraná na traumy

Traumatizácia má aj fyzické prejavy.

Pred dvanástimi rokmi prežila Zuzana Medzay autonehodu, pri ktorej prišla o manžela a 14-mesačného syna. Ona sama utrpela množstvo zranení, s ktorými ležala týždne v nemocnici, bez psychiatrickej, či psychoterapeutickej podpory.

Po prepustení z nemocnice trpela rôznymi symptómami traumatizácie, závislosťou na práci, či alkohole.

Až po vyše roku od nehody sa konečne dostala na terapiu, ktorá jej začala pomáhať.

V novej epizóde podcastu Ľudskosť Zuzana hovorí, čo potrebuje človek, ktorý leží v nemocnici po vážnej traume. “Keby sme žili v ideálnom svete, prišiel by za mnou len psychiater zaškolený v traumách a vybrali by jednu osobu z môjho blízkeho okolia, ktorá by so mnou komunikovala - a aj túto by zaškolili.”

Opisuje tiež, ako sa prejavuje postraumatická stresová porucha (PTSD) a prečo tak dlho nedostala žiadnu účinnú pomoc. “Vypínalo ma. Celá som sa triasla a trvalo to aj niekoľko dní. A takto nejak mi dochádzalo, že nie som v poriadku. Prešla som si rôznymi lekármi, až mi neurológ povedal, že to je psychiatrický problém.”

A hovorí aj o tom, ako sa dostala k psychiatričke a psychoterapeutke, ktorá rozumie traumatizácii a ktorá jej pomohla začleniť stratu najbližších do dnešného života a nájsť si nové dôvody, pre ktoré sa oplatí žiť.

Hostka odporučila:

- Moc závislosti a závislosť na moci (Gábor Maté)

- Hľadanie zmyslu života (Viktor Frankl)

- Trauma a rodinné konstelace (Franz Ruppert)

