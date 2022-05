Psychologička: Apely na to, aby človek odpustil svojim rodičom, nie sú v poriadku

Tlak okolia zaťažuje preživších.

Dospelé deti narcistických rodičov vyrástli v atmosfére manipulácie, citového vydierania a zlého zaobchádzania. Narcistickí rodičia totiž nedokážu vnímať a zrkadliť emócie svojich detí a často im pripisujú nesprávny význam. V dôsledku toho nedokážu napĺňať legitímne potreby svojich detí.

Pre narcistického rodiča je dieťa jedným z prostriedkov napĺňania vlastných emocionálnych potrieb, a pokúša sa ho ovládať cez rôzne formy manipulácie: vyvolávaním pocitov viny, strachu, alebo cez apely na zodpovednosť, či na záväzky detí voči rodičom.

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa Barbora Mareková rozpráva so psychologičkou a psychoterapeutkou Lenkou Pavukovou Rušarovou o tom, aké to je vyrastať s narcistickým rodičom.

“Pre dieťa je to veľmi nepríjemné, najmä tým, že je to chronické. Každému sa občas v živote stane, že zažije krivdu alebo ho niekto zle pochopí. Ale život s narcistickým rodičom je, akoby ste non-stop čelili jednému veľkému nedorozumeniu. Stále niečo vysvetľujete, kompenzujete, a odčiňujete, takže hlavné prežívanie takéhoto dieťaťa je, že nie je dosť dobré, niečo robí zle a zároveň nevie prísť na to, čo to je.”

Odborníčka vysvetľuje, prečo majú súrodenci, ktorí spolu vyrástli u narcistických rodičov, často komplikované vzťahy medzi sebou. Aké ťažkosti musia tieto deti riešiť v dospelosti a ako im môže pomôcť terapia.

Vysvetľuje tiež, ako máme reagovať na ľudí v našom okolí, ktorí si stanovili hranice voči svojim rodičom - a prečo rady o odpúšťaní nie sú v poriadku.

Spomenuté v podcaste:

- kniha Mommie Dearest (Christina Crawford)

- televízny rozhovor s autorkou knihy Mommie Dearest Christinou Crawford

Hostka odporučila:

- kniha Don’t you know who I am? (Ramani S. Durvasula)

- seriál Succession (HBO)

