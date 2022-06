Martin Huba: Nenahováram si, že som najlepší herec na svete, ale rád by som ním bol

Vedel som, že si nemôžem dovoliť neúspech, hovorí.

Jeho meno je synonymom originálneho prejavu na javisku aj pred kamerou a zárukou osviežujúcej debaty a názorov na život. Za oboje do istej miery vďačí najmä tvrdej výchove svojich rodičov: otcovi, hercovi Mikulášovi Hubovi, a mame, opernej speváčke Márii Kišonovej-Hubovej. Pre oboch bolo nadmieru dôležité, aby ich deti žili celkom normálny život.

Článok pokračuje pod video reklamou

Koniec-koncov, ich syn Martin mohol byť aj neherec. Ale keď sa ním už stal, tak neexistovalo, aby sa dostal do divadla, v ktorom otec pôsobil ako šéf činohry. V rodine Hubovcov skrátka neplatili žiadne protekcie, ani vzájomné chvály. Zato upozorňovať toho druhého na chyby bolo celkom bežné.

V neistotách a snahe nebyť vnímaný ako protekčný sa stalo Martinovi Hubovi osudovým to, že sa dostal do Divadla na Korze, kde ho režisér Miloš Pietor prijal aj so všetkými jeho nedokonalosťami.

Vďaka tomu sa začal cítiť na javisku šťastne (v 90. rokoch sa začal venovať aj divadelnej réžii) a tento pocit v ňom zotrval dodnes. Medzi tým však stvárnil aj množstvo zaujímavých postáv v televíznych inscenáciách a filmoch.

V podcaste ZBLÍZKA Martin Huba porozprával Andrei Gažovej o tom, aké ťažké je v súčasnosti byť hercom, o kríze vo výchove dnešných mladých mužov, o svojej vďačnosti voči českým režisérom a kritike, ale aj o obnovenej premiére hry Patricka Süskinda Kontrabas na javisku štúdia L + S.

Podcast Zblízka je projekt Slovenskej filmovej a televíznej akadémie.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.