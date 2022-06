Nový teleskop môže skúmať povahu prázdneho priestoru

Jeho štruktúru skúma fyzika už 75 rokov.

Priestor je podľa klasickej predstavy prázdny, no klasické predstavy sa občas mýlia. O tom, že by sa priestor mohol z niečoho skladať, premýšľali už prví tvorcovia kvantovej mechaniky.

Ako sa priestor môže z niečoho skladať? Dokázala by v ňom normálne fungovať fyzika? A aké experimenty by to dokázali odhaliť? O tom všetkom diskutujú Jozef a Samuel.

