Na dve tretiny ľudí by ste nepovedali, že majú problém s bývaním

O predsudkoch voči ľuďom bez domova.

Vieme, ako vyzerá bezdomovec. To bude určite ten, ktorý smrdí a leží opitý na lavičke. V skutočnosti takto skončí len malý zlomok z nich. Kto sú vlastne ľudia bez domova? Ide o široké spektrum ľudí rôzneho veku, pohlavia, vzdelania, sociálneho pozadia.

Prespávať na ulici nebola voľba nikoho z nich, ani životná stratégia. Niekedy stačí pár nepríjemných životných situácií - rozvediem sa a nemám kam ísť. Vážne ochoriem a nemám z čoho platiť nájomné, nemám rodinu a ani dobrých kamarátov, ktorí by ma ubytovali na pol roka.

Aktivista Martin Vavrinčík robil sociálny experiment, počas ktorého býval na ulici. Chodil na obedy do centra Domec - je to miesto, kde sa môžu najesť, oprať si, osprchovať sa.

„Pamätám si na moment, keď som raz jedol obed. Obzrel som sa okolo seba a rozmýšľal, koľko ľudí by som tipol, že majú problém s bývaním, že sú odkázaní na obed za 30 centov. Na 70 percent z nich by som to nepovedal. Ozaj som to nečakal,“ povedal Martin v Svet medzi riadkami, podcaste Človeka v ohrození.

V rozhovore sme sa dotkli najčastejších predsudkov, ktoré voči ľuďom bez domova máme. Sú to tí, ktorí sa zle učili? Málo sa snažili? Nechce sa im pracovať?

„My, stredná vrstva, spoločnosť, nevykladáme žiadne úsilie na to, aby sme uvažovali, čo s tým môžeme robiť a ako to môžeme zmeniť. Omnoho pohodlnejšie je povedať si, že je to ich chyba,“ hovorí aktivista.

V podcaste sa dozviete aj to, že:

až tretina ľudí na ulici prešla detským domovom, štát za nich preberie zodpovednosť, no nepripraví ich na reálny svet,

ľudia na ulici sú neviditeľní, veľmi rýchlo zažijú sociálne vylúčenie,

bývanie je základ, od ktorého sa odvíja všetko ostatné,

najmä v mestách ako Bratislava a Košice si veľká časť populácie nemôže dovoliť dôstojné bývanie, nehnuteľnosti prudko dražejú, rastú aj ceny nájmov,

veľkú časť starostlivosti o ľudí bez domova zabezpečujú neziskové organizácie, štát iba začína tvoriť stratégiu boja proti bezdomovectvu.

Vaše postrehy k našim podcastom uvítame na svetmedziriadkami@clovekvohrozeni.sk.

Podcast je súčasťou rovnomennej iniciatívy Svet medzi riadkami, pod krídlami neziskovej organizácie Človek v ohrození. Raz do týždňa ho pripravujú Stanka Luppová, Blažej Černák, Pavlína Meľuchová, Sofia Martinková a Ester Viktória Ziffová. S podporou Európskej únie a SlovakAid. Za obsah podcastu nesú plnú zodpovednosť jeho tvorcovia a názory v ňom obsiahnuté nemusia reflektovať názory donorov.

